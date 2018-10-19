В Оршанском районе задержали браконьеров-сетевиков с уловом почти 90 кг

19 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе задержали подозреваемых в браконьерстве, когда те везли почти 90 кг незаконно выловленной рыбы. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

О том, что сетевики под покровом темноты промышляют на озере Куровском в Оршанском районе, сотрудникам Витебской областной инспекции сообщили очевидцы. Рейдовая группа выехала на водоем. К берегу пробирались пешком, чтобы не спугнуть нарушителей, которые в тот момент уже загружали в багажник машины мешки с сетями и емкости с выловленной рыбой. Автомобиль подозреваемых остановил экипаж ГАИ возле ближайшей деревни.

"В багажном отделении джипа инспекторы обнаружили 6 рыболовных сетей общей длиной более 400 м, мокрую резиновую лодку, а также 87 кг отборного карася - всего 118 особей. Такой богатый улов можно объяснить тем, что ранее озеро Куровское неоднократно зарыблялось. Водоем - излюбленное место рыбаков, но то, что по закону могли выловить 17 человек (5 кг в сутки на рыболова), двое нарушителей собрали сетями буквально за пару часов", - говорится в сообщении Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Мужчин могут привлечь к уголовной ответственности за незаконную добычу и транспортировку рыбы. Причиненный природе вред оценивается около Br3,4 тыс.

В настоящее время проводится проверка.-0-