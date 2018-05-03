3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце пьяный угонщик получил травмы в ДТП, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Хозяин "Ауди-100" потерял ключи от автомобиля. Вскоре их обнаружил 36-летний нетрезвый прохожий и сумел определить, к какой машине они подходят.

Сначала мужчина оставил на лобовом стекле записку для хозяина, что ключи найдены. Но через пару минут мужчина вернулся и решил прокатиться на автомобиле. Правда, поездка была непродолжительной: на соседней улице автомобиль на высокой скорости вылетел в кювет.

Машина получила серьезные повреждения, пострадал и сам угонщик, которого с травмами госпитализировали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "угон", рассказали в пресс-службе. -0-