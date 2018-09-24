В Петрикове при столкновении с автобусом погиб 84-летний мотоциклист

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петрикове 84-летний мотоциклист погиб при столкновении с автобусом, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 21 сентября около 10.05. Предварительно установлено, что 84-летний водитель мотоцикла на перекрестке не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом, за рулем которого находился 56-летний водитель.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.-0-
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