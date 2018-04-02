В Пинске бывший начальник СПМК похитил у предприятия седельный тягач

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске бывший руководитель одного из строительных предприятий города подозревается в хищении основных средств в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА начальник Пинского межрайонного управления Департамента финансовых расследований КГК Брестской области Валерий Велесницкий.

Факт хищения был выявлен во время совместной проверки финансовой милиции и специалистов КГК. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил по материалам проверки в отношении 44-летнего бывшего начальника Пинской СПМК-5 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Установлено, что мужчина в 2014 году дал незаконные указания подчиненным по службе работникам списать с бухгалтерского учета предприятия седельный тягач "Мерседес-Бенц" и прицеп к нему. В результате было похищено имущество СПМК в особо крупном размере на сумму свыше Br39 тыс. (на момент совершения преступления сумма была эквивалентна более $40 тыс.).

В декабре 2016 года мужчина уволился из данной организации и до настоящего времени возглавлял другое предприятие в Пинске. "К должностному лицу применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время Пинский МРОСК проводит предварительное расследование", - дополнил начальник УДФР КГК. Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-