В Пинске горела школьная раздевалка

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске произошло возгорание в школьной раздевалке, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
Инцидент произошел 11 января около 13 часов. В корпусе начальных классов средней школы №12 загорелась раздевалка. Проверкой установлено, что, предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в блоке управления потолочного светильника. Вылетающие искры попали на стены.
Работники школы самостоятельно ликвидировали пожар с применением порошкового огнетушителя. В результате инцидента никто не пострадал. Огнем повреждены деревянный шкаф, светильник и обои.-0-
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