9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске грузовик сбил велосипедиста на пешеходном переходе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Авария произошла 7 июля в 9.35 на улице Янищиц вблизи дома №1Б. Водитель РСУ 1959 года рождения за рулем автомобиля МАЗ наехал на переходившего с велосипедом в руках проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу местного жителя 1965 года рождения. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Как показала экспертиза, в момент ДТП водитель грузовика был трезв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.-0-