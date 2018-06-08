8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе трактор врезался в гужевую повозку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла в полдень 7 июня в деревне Малая Плотница. По предварительной информации, трактором "Беларус" управлял 46-летний житель деревни Бобрик. Во время объезда стоявшей у края дороги гужевой повозки водитель столкнулся с попутно движущимся МАЗом. После этого трактор съехал на обочину, врезался в повозку и, перевернувшись, травмировал 80-летнего хозяина гужевого транспорта.

В результате ДТП возчик с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение Пинской центральной больницы. Транспортные средства получили механические повреждения. Водители трезвы.

Проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома.