25 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке легковушка сбила пенсионерку, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел 24 сентября около 20.10. Водитель автомобиля "Пежо 307" на ул.Гагарина наехал на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 66-летнюю женщину. Водитель поздно увидел пешехода на дороге и вовремя не успел затормозить. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.-0-