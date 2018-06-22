В Полоцке покончил жизнь самоубийством военнослужащий

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из воинских частей Полоцкого гарнизона 22 июня покончил жизнь самоубийством военнослужащий прапорщик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
"Для выяснения причин произошедшего на месте происшествия работают представители Министерства обороны, Следственного комитета и прокуратуры", - отметили в пресс-службе.
Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.-0-
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