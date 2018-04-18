В Полоцке завели уголовное дело на водителя, сбившего девочку на переходе

18 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Полоцке возбудили уголовное дело о ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Полоцкий межрайонный отдел СК устанавливает обстоятельства аварии, которая произошла вечером 12 апреля. Известно, что житель Полоцкого района управлял автомобилем Volkswagen Golf и двигался возле дома №16 по улице М.Богдановича в сторону кольцевой развязки в Полоцке. Около 18.45 при проезде регулируемого пешеходного перехода автомобиль сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий для нее сигнал светофора.

В Полоцке автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу на зеленый свет ДТП произошло сегодня около 18.00. Водитель "Фольксвагена" ехал по улице Богдановича и на регулируемом пешеходном переходе сбил третьеклассницу, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

"Ребенок получил тяжкие телесные повреждения, понадобилась госпитализация. Сейчас девочка проходит лечение", - пояснила Светлана Сахарова.

В отношении 36-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Мужчина допрошен, к нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Установлено, что в момент ДТП он был трезв.

Совместно с экспертами следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Ведется допрос свидетелей и установление обстоятельств аварии.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами ДТП, сообщить об этом по телефонам Полоцкого МОСК: 8 (0214) 43-44-29, 8 (033) 695-77-75.

Правоохранители просят родителей неустанно напоминать детям о том, что, переходя проезжую часть дороги по пешеходному переходу, нужно смотреть по сторонам и всегда быть внимательным к приближающимся транспортным средствам. -0-