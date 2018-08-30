30 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе спасатели достали пенсионера из колодца, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 29 августа в деревне Секеровщина Полоцкого района. Пенсионер на глубине 4 м копал на своем подворье колодец для питьевой воды и увяз ногой в глине. Самостоятельно он выбраться не смог.
Работники МЧС при помощи веревки, лестницы и специального инструмента подняли 77-летнего мужчину наверх. Пенсионера осмотрели медики, госпитализация не понадобилась.-0-
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