30 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе спасатели достали пенсионера из колодца, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 29 августа в деревне Секеровщина Полоцкого района. Пенсионер на глубине 4 м копал на своем подворье колодец для питьевой воды и увяз ногой в глине. Самостоятельно он выбраться не смог.

Работники МЧС при помощи веревки, лестницы и специального инструмента подняли 77-летнего мужчину наверх. Пенсионера осмотрели медики, госпитализация не понадобилась.-0-