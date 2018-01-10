В Поставах ищут свидетелей новогоднего ДТП

10 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Поставах ищут свидетелей ДТП в новогоднюю ночь, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Поставский районный отдел Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пассажир получила тяжкие телесные повреждения.

По данным следствия, 1 января в 3 часа 10 минут житель Постав, управляя автомобилем Volvo S80 по улице Красноармейской в райцентре, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Поставского РОЧС МАЗ-53370АС-5, который был задействован для блокирования дорожного движения в местах проведения новогодних мероприятий.

"В момент аварии в крови водителя концентрация этилового спирта составила 1,89 промилле. Сотрудники РОЧС и водитель в результате аварии не пострадали. Виновник аварии допрошен, к нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке", - пояснила Светлана Сахарова.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия, сообщить об этом по телефонам Поставского РОСК: 8 (02155) 2 77 66, 8 (02155) 2 77 50 и оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 3 99 80 44 (круглосуточно). -0-

Фото Следственного комитета по Витебской области