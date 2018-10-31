В Пружанском районе в ДТП пострадал 9-летний ребенок

31 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе в ДТП пострадал девятилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 30 октября около 8.30 на автодороге Р85 Слоним - Высокое. По предварительной информации, 26-летняя жительница деревни Белоусовщина двигалась на автомобиле "Опель Вектра" в сторону Пружан. На 82-м км трассы она не выбрала безопасную дистанцию с движущимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом и столкнулась с ним, когда автобус остановился на обочине.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате аварии 9-летний пассажир легковушки получил травмы. Он госпитализирован в Пружанскую центральную районную больницу.

Установлено, что ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства и был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

ГАИ УВД Брестского облисполкома