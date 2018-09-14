В Россонском районе вынесен приговор преступному дуэту за нападение на кафе

14 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Россонском районе вынесен приговор преступному дуэту из Гомельской области за нападение на придорожное кафе, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

Нападение произошло вечером 29 марта. Двое жителей Гомельской области, возвращавшиеся домой с неудачных заработков в России, провели некоторое время в кафе, а затем, будучи пьяными, решили его ограбить. Угрожая продавцу газовым пистолетом-зажигалкой, выданным за настоящее оружие, они похитили наличность из кассы, продукты, спиртное и личные вещи работника. По приметам сотрудники правоохранительных органов задержали преступный дуэт в тот же день.

За преступление мужчина 1971 года рождения, уже имеющий три судимости за разбой, приговорен к 10,5 года лишения свободы в исправительной колонии в условиях особого режима. Его подельник 1983 года рождения проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима 6,5 лет. Приговор суда Россонского района вступил в силу.-0-