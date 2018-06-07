В Столбцах в ДТП пострадал 9-летний велосипедист

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах при ДТП пострадал 9-летний велосипедист. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.
Около 18.00 6 июня на улице Ф.Скорины 9-летний велосипедист не предоставил преимущества в движении автомобилю "Форд Гелакси" с 63-летним местным жителем за рулем. В результате произошло столкновение. Третьеклассник с ушибами и ссадинами был доставлен в медучреждение.
Водитель был трезвым, стаж его вождения 44 года.
За невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка в отношении родителей составлен административный протокол по ч. 9.4 КоАП.-0-
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