В Столбцах в ДТП пострадал 9-летний велосипедист

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах при ДТП пострадал 9-летний велосипедист. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Около 18.00 6 июня на улице Ф.Скорины 9-летний велосипедист не предоставил преимущества в движении автомобилю "Форд Гелакси" с 63-летним местным жителем за рулем. В результате произошло столкновение. Третьеклассник с ушибами и ссадинами был доставлен в медучреждение.

Водитель был трезвым, стаж его вождения 44 года.

За невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка в отношении родителей составлен административный протокол по ч. 9.4 КоАП.-0-