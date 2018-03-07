7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе водитель грузовика сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 6 марта около 11.10 на трассе Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины. По предварительной информации, 51-летний житель Столина на автомобиле МАZ-МАN с прицепом двигался в сторону Давид-Городка. На 68-м км он сбил 54-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.
Водитель грузовика с места ДТП скрылся. На территории Столинского, Пинского, Лунинецкого и Житковичского районов вводился план "Перехват". Спустя примерно три часа сотрудники ГАИ задержали разыскиваемого.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4236 BYN
|2.425 BYN
|2.436 BYN
|USD
|1.9649 BYN
|1.958 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4743 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN