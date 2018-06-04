В Светлогорске директор незаконно продал активы фирмы для обмана поставщиков

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор светлогорской фирмы, осуществляющей оптовую и розничную торговлю промышленными товарами, незаконно продал ее активы, чтобы не платить долги поставщикам, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Факт из категории криминального банкротства (для избежания выплат по долгам кредиторам) выявили сотрудники Светлогорского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. Они установили, что директор и учредитель коммерческой фирмы в одном лице совершил заведомо невыгодные сделки по реализации материальных активов - продал строительные и отделочные материалы на сумму более Br75 тыс. Покупателем выступила фирма, созданная им же самим, но зарегистрированная на подставных лиц.

Эти манипуляции привели к срыву возмещения убытков поставщикам, которым ООО на тот момент задолжало свыше Br150 тыс.

Возбуждено уголовное дело по ст.241 Уголовного кодекса (препятствование возмещению убытков кредиторам). Ведется предварительное расследование.-0-