В Светлогорске директор незаконно продал активы фирмы для обмана поставщиков

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор светлогорской фирмы, осуществляющей оптовую и розничную торговлю промышленными товарами, незаконно продал ее активы, чтобы не платить долги поставщикам, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Факт из категории криминального банкротства (для избежания выплат по долгам кредиторам) выявили сотрудники Светлогорского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. Они установили, что директор и учредитель коммерческой фирмы в одном лице совершил заведомо невыгодные сделки по реализации материальных активов - продал строительные и отделочные материалы на сумму более Br75 тыс. Покупателем выступила фирма, созданная им же самим, но зарегистрированная на подставных лиц.
Эти манипуляции привели к срыву возмещения убытков поставщикам, которым ООО на тот момент задолжало свыше Br150 тыс.
Возбуждено уголовное дело по ст.241 Уголовного кодекса (препятствование возмещению убытков кредиторам). Ведется предварительное расследование.-0-
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