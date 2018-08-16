16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе погиб работник ЖКХ: перед инцидентом он с коллегами употреблял спиртное. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Работники Свислочского РУП ЖКХ 10 августа проводили работы по замене насосного оборудования в скважине вблизи деревни Горностаевичи. В какой-то момент на 60-летнего слесаря упала конструкция глубинной трубы. Мужчина получил серьезные травмы и 12 августа скончался в больнице. По факту нарушения правил труда, повлекшем смерть человека, Свислочским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.306 УК).

Установлено, что по пути к объекту несколько работников употребляли спиртные напитки. Содержание алкоголя в крови погибшего составило 1,8 промилле. Работы проводились и с другими нарушениями техники безопасности, в том числе без документального сопровождения, каски не использовались.

"При этом была предпринята попытка ввести в заблуждение следствие: на место трагедии защитную каску подбросили. Подозреваемым в совершении преступления признан 40-летний начальник участка водоснабжения и канализации Свислочского РУП ЖКХ. Являясь ответственным за обеспечение правил охраны труда, он не только допустил находившегося в состоянии алкогольного опьянения подчиненного к работам, но и лично присутствовал при этом", - отметил Сергей Шершеневич. Более того, следователями получена и проверяется информация о том, что во время рабочего дня руководитель распивал спиртные напитки вместе с подчиненными.

Следователи с участием экспертов управления Госкомитета судэкспертиз по Гродненской области осмотрели место происшествия. Изъяли для изучения техническую документацию, а также по охране труда и технике безопасности. Допросили свидетелей. Проведение необходимых следственных и процессуальный действий продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В связи с участившимися фактами гибели и травматизма работников во время выполнения трудовых обязанностей следователи акцентируют внимание руководителей на ужесточении требований по соблюдению правил охраны труда.-0-