2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Толочине при пожаре в жилом доме эвакуированы 6 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре по ул.Тракторной в Толочине поступило в 10.20 1 февраля. Работниками МЧС на месте пожара обнаружен хозяин 1966 года рождения, который был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где от полученных травм скончался. В результате пожара в двухкомнатной квартире повреждено имущество, закопчены стены, потолок.

С вышерасположенного этажа работники МЧС эвакуировали 6 человек. Причина пожара устанавливается.

Всего в Витебской области за минувшие сутки произошло четыре пожара, на которых погибли три человека.-0-