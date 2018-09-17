17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе непристегнутый водитель погиб после наезда на дерево, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

"Инцидент произошел около 8 часов на 14-м км автодороги Молодечно-Илья в деревне Селище. Житель Молодечно, управляя автомобилем Nissan Primera, съехал в правый по ходу движения кювет и наехал на придорожное дерево. В результате ДТП 57-летний мужчина скончался на месте происшествия. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности", - рассказал Сергей Чеботарев.

ГАИ напоминает, что водителю, управляющему транспортным средством с не пристегнутым ремнем безопасности, грозит предупреждение или штраф в размере до одной базовой величины (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,50). За повторное нарушение в течение одного года штрафные санкции могут достигнуть от Br49 до Br122,5 (от двух до пяти базовых величин). Такие же суммы штрафа предусмотрены и за непристегнутого пассажира, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности.-0-