23 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске эвакуировали людей с двух вокзалов из-за сообщения о минировании, рассказала корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Сообщение о минировании поступило в 4.06 23 июля на горячую линию 102 с мобильного телефона. Мужчина сказал лишь одну фразу "Вокзал заминирован" и положил трубку.
Реакция на угрозу последовала незамедлительно. Так как звонивший не уточнил, какой именно объект подвергается опасности, силы УВД, МЧС, скорой помощи, саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 были выдвинуты сразу к двум: к авто- и железнодорожному вокзалам, которые расположены рядом. Проведены их оцепление и срочная эвакуация людей. С железнодорожного - 80 человек, с автовокзала - около десятка, и еще порядка 200 не допущены на территорию данных объектов. В 5.50 после полного обследования оцепление было снято. Взрывоопасных предметов правоохранители не нашли.
Параллельно сотрудники милиции вели поиск звонившего. Установить и задержать его удалось в течение часа. "Мужчина 1986 года рождения, проживающий в Витебске, впустить милиционеров через дверь отказался, поэтому было принято решение о проникновении в его квартиру через окно", - отметила Ольга Шкуратова.
В момент задержания мужчина был трезв, но, предположительно, мог находиться под воздействием психотропов. У него взяты биопробы. Мотивы его действий устанавливаются.-0-
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