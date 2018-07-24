В Витебске на лжеминера вокзала завели уголовное дело

24 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. По факту ложного сообщения о минировании вокзала в Витебске возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Неизвестный позвонил 23 июля в 04.06 по телефону 102 и сообщил, что в здании вокзала заложено взрывное устройство. С территории железнодорожного и автобусного вокзалов Витебска были срочно эвакуированы 76 человек. Взрывных устройств на вокзалах не обнаружили.

Установлено, что звонил неработающий местный житель 1986 года рождения. Его оперативно задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК.-0-