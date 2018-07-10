10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске задержан педофил, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

По его словам, к правоохранителям обратилась жительница Витебска с сообщением о том, что к ее несовершеннолетней дочери пристает неизвестный. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий его личность была установлена. Мужчину задержали днем 9 июля сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома и Первомайского РОВД г.Витебска.

"Им оказался неработающий житель областного центра 1979 года рождения. В его мобильном телефоне были обнаружены фотоматериалы предположительно порнографического содержания. В настоящее время проводятся мероприятия для установления других жертв", - добавил Виталий Сапроненко.-0-