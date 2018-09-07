7 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе нашли более 200 мин и снарядов времен войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Во время работ по поиску останков красноармейцев возле деревни Топорино солдаты батальона "Заслоново" наткнулись на несколько опасных находок времен Великой Отечественной войны. Об этом они сообщили военнослужащим саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 внутренних войск. Всего бойцы нашли 209 минометных мин, 3 артиллерийский снаряда и один запал.

Все находки были вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-