В Витебском районе задержаны трое мужчин с килограммом маковой соломы

3 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе милиционеры задержали трех витебчан с килограммом маковой соломы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Автомобиль Peugeot 206, на котором передвигались злоумышленники, был задержан сотрудниками подразделения по наркоконтролю Железнодорожного и Витебского РОВД при поддержке ОМОН УВД в агрогородке Копти. В машине за рулем находился витебчанин 1980 года рождения и два 34-летних пассажира. Все трое являются потребителями наркотиков и ранее привлекались к уголовной ответственности.

При осмотре салона машины оперативники обнаружили почти килограмм растительного наркосырья, которое по заключению эксперта было признано опасным наркотическим средством - маковой соломой. Там же находились необходимые принадлежности для последующего изготовления наркотического средства и его использования. Установлено, что сбором растений в Витебском районе мужчины занимались по наводке местного жителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчины задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. На автомобиль наложен арест, он помещен на стоянку.-0-