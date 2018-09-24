В Заславле загорелись ясли-сад: эвакуировали 139 детей

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле из-за начавшегося пожара в яслях-саду №5 "Солнышко" эвакуировали 139 детей, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Возгорание произошло сегодня днем. "Сообщение в МЧС поступило в 12.30. Когда спасатели прибыли на место, было задымлено помещение группы на первом этаже, - проинформировали в МЧС. - Огнем поврежден потолок на площади 80 кв. м, закопчены стены у входа в спальню. Благодаря слаженным действиям работников МЧС и персонала учреждения эвакуировано 139 детей. Пострадавших нет". Дети переведены в заславскую среднюю школу №2 им. М.К.Путейко.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание в светильнике.-0-