В Жабинковском районе педагог сдал в милицию раритетный немецкий пистолет

12 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе педагог сдал в милицию немецкий пистолет начала ХХ века, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В Жабинковский РОВД обратился сотрудник местной школы, чтобы сдать оружие, которое хранилось в реорганизуемом школьном музее. Он передал пистолет неустановленного образца, ствол пулемета, три ствола винтовки, которые направили на баллистическую экспертизу. Необходимо было установить, относятся ли экспонаты к категории огнестрельного оружия, пригодны ли для стрельбы, а также определить модель и вид.

Согласно исследованию, в коллекции оказался пистолет Dreyse 7,65 мм модели 1907 года выпуска, пригодный для стрельбы. Оружие такой марки выпускалось немецкой оружейной фабрикой до 1915 года. По заключению эксперта, остальные объекты из коллекции для стрельбы не пригодны ввиду значительного поражения коррозией.

Правоохранители рассматривают вопрос о направлении пистолета специалистам для установления его культурно-исторической ценности.-0-