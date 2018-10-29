В Жодино мужчина из-за попытки украсть бензопилу лишился машины

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино попытка кражи бензопилы обернулась для мужчины пропажей машины и уголовным делом, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Неработающий 29-летний житель Смолевичей ночью 12 октября отправился на "жигулях" в Жодино на пилораму, рассчитывая, что к этому времени сторож уже уснул. Однако оказалось, что предприятие работает и в ночную смену. "Быстро пробежав по территории, он успел прихватить бензопилу, а когда уже собирался уходить, был замечен рабочими. Вор решил перемахнуть забор по куче лежавших рядом опилок, но подвернул ногу и упал, тогда он предложил работникам решить конфликт на месте, без привлечения милиции. Те решили пойти навстречу, - рассказали в УВД. - На пилораму приехал хозяин, он выслушал обе стороны и отпустил парня, но оставил у себя его машину".

К утру хозяин пилорамы решил, что было бы неплохо, если бы отпущенный накануне вор возместил ему "моральный ущерб". Через несколько дней житель Смолевичей поехал забирать авто и взял с собой товарищей на случай, если хозяина пилорамы не устроит компенсация и он не захочет возвращать "жигули". Однако выяснилось, что машины на территории предприятия нет. "На вопрос хозяина автомобиля, где его имущество, директор просто развел руками. Такой ответ не устроил гостей, и они напали на мужчину, работники пилорамы позвонили в милицию. Прибывшие на место сотрудники Жодинского ГОВД взяли объяснения у пострадавшей стороны. В этот раз рабочие предпочли обо всем рассказать милиции. Указали и на личность вора, его данные они узнали из документов на машину", - отметили в УВД.

Милиционеры нашли основного фигуранта и его товарищей, участвовавших в "разборке". Выяснилось, что попытка кражи бензопилы не единственный эпизод в воровской карьере жителя Смолевичей. Есть все основания подозревать его в причастности по меньшей мере к двум десяткам краж на территории Борисовского района. "Прояснилась и ситуация с автомашиной. Оказалось, что одного из работников пилорамы товарищи отправили съездить на ней в магазин за спиртным, однако нетрезвого водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции. На него составили протокол, а "жигули" поставили на штрафстоянку для дальнейшего разбирательства", - пояснили в УВД.

В отношении основного фигуранта этой истории возбуждено уголовное дело по ст.14 и ст.205 УК (покушение на совершение кражи). Материалы по факту угона уже переданы в Жодинский ГОСК для рассмотрения. Следователям предстоит дать правовую оценку и остальным действиям сторон во время расследования уголовного дела.-0-