Витебские таможенники пресекли попытку ввоза рыбной и мясной продукции без ветсертификатов

21 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку ввоза партии рыбной и мясной продукции без ветеринарных сертификатов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

В ходе проведения специального мероприятия в Лиозненском районе было приостановлено движение фуры Mercedes-Benz, следовавшей из России. В ее грузовом отсеке перевозились рыба свежемороженая и копченая, морепродукты, консервы рыбные и мясные полуфабрикаты общим весом свыше 4 т. В результате проверки, проведенной совместно с сотрудниками ветеринарной службы, установлено, что на товар отсутствуют необходимые ветеринарные сертификаты, а также документы, подтверждающие его качество и безопасность для потребителя.

Стоимость продукции составила более Br12,5 тыс. Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП, по окончании которого партия товара по решению ветеринарной службой будет возвращена отправителю.-0-