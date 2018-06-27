Въезжавший в Беларусь литовец маркером "продлил" срок действия страховки

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пытавшийся въехать в Беларусь гражданин Литвы маркером "продлил" срок действия сертификата страхования, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз.

В ответ на замечание об истекшем сроке действия сертификата страхования (так называемой зеленой карты) на глазах пограничников гражданин Литвы маркером исправил месяц окончания срока действия документа.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз

После экспертизы, которая подтвердила факт дорисовки штрихов, изменившей в страховке цифру "05" на "06", в отношении литовца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса, а на его автомобиль Ford Galaxy наложен арест.

Гражданину Литвы грозит арест или ограничение свободы на срок до двух лет.-0-