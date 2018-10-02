Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой под Заславлем

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин за рулем легковушки выехал на встречную полосу и погиб при столкновении с фурой в Минском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла сегодня около 1.40 на 33-м км дороги Р28 у д. Щербины. "Минчанин на Opel Ascona двигался из столицы в направлении Молодечно. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся со Scania R420L с полуприцепом. В результате ДТП водитель Opel погиб на месте до приезда скорой помощи", - рассказал Сергей Чеботарев.

Водители были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома