Таксист в Минске употреблял гашиш и предлагал клиентам

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси, сбывавший гашиш, задержан в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы Наталья Оскирко.

Мужчина был задержан после совершения сделки, при себе и в салоне авто у него было обнаружено и изъято около 32 г этого наркотического средства. Наркотики были обнаружены в кармане куртки, в подлокотнике и на приборной панели салона автомобиля. Известно, что 33-летний минчанин приобретал гашиш через интернет-магазин, употреблял сам и предлагал своим пассажирам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Беларуси, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома