Водитель туристического автобуса в Бресте пытался подкупить таможенника

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель туристического автобуса, который следовал из Польши в Россию через пункт пропуска "Брест", пытался подкупить таможенника с целью незаконного перемещения через таможенную границу алкоголя. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Сотрудник таможни предупредил гражданина России о недопустимости подобных противоправных действий. Тем не менее в документах, переданных ему водителем для таможенного оформления, оказалась купюра достоинством 100 евро. По результатам таможенного досмотра в автобусе было обнаружено 28 л алкогольной продукции", - проинформировали в ГТК.

Водитель по факту недекларирования алкогольной продукции привлечен к административной ответственности. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 УК (дача взятки).

Государственный таможенный комитет напоминает, что в соответствии с законодательством гражданам запрещается оставлять деньги в документах, предъявляемых для проверки.-0-