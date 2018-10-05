Выброс и загорание мазута произошли на предприятии в Шумилинском районе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выброс и загорание мазута произошли 4 октября на территории керамического завода в городском поселке Оболь Шумилинского района. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Информация о ЧП поступила спасателям в 12.36. "В установке по разогреву мазута (объем 2 куб.м, арендатор - СПООО "Белрегионгаз") произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим выбросом и загоранием мазута", - проинформировали в МЧС.
В результате получил ожоги 1-3-й степени (35% тела) рабочий "Белрегионгаза" 1965 года рождения. Он госпитализирован. Повреждена тэновая установка. Причина пожара устанавливается.-0-
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