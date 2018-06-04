Заблудившуюся под Уздой пенсионерку нашли с помощью квадрокоптера

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заблудившуюся под Уздой 82-летнюю пенсионерку нашли с помощью квадрокоптера, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблиполкома.
Жительница Узды вышла из дома 30 мая и пропала. Обнаружили женщину 2 июня. "Были определены возможные направления поисков. При их отработке помощь оказали волонтеры, - рассказали в УВД. - На видео с квадрокоптера на одном из участков местности было обнаружено темное пятно, которое могло быть курткой пропавшей. При проверке этого предположения и была найдена пенсионерка. Для оказания необходимой медицинской помощи женщина была незамедлительно направлена в больницу".
Руководство Узденского РОВД благодарит волонтеров за помощь.-0-
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