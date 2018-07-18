Заместитель гендиректора минской компании фиктивно трудоустроился на сельхозпредприятие

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального директора минской компании фиктивно трудоустроился на сельхозпредприятие в Вилейском районе. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Замгендиректора в 2017 году дал указание директору сельскохозяйственного предприятия, которое является филиалом этой компании, создать специально для него должность ведущего специалиста по маркетингу с зарплатой не менее Br900 в месяц. Затем его документально оформили на эту должность на 0,75 ставки. При этом работу как ведущий специалист он не выполнял, в то время как зарплату получал в установленные сроки и в полном объеме. В результате сельхозпредприятию был причинен ущерб на общую сумму более Br7,9 тыс.

По основному месту работы в Минске заместитель генерального директора был трудоустроен на полную ставку. Продолжительность рабочего дня - 8 часов.

В отношении замгендиректора прокуратура Вилейского района возбудила уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере). Для предварительного расследования дело направлено в Вилейский районный отдел Следственного комитета.-0-

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