16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая минским общежитием получала зарплату несуществующего работника, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Женщина похитила более Br10 тыс., начисленных несуществующему работнику в качестве заработной платы. Тем самым она своими действиями причинила ущерб предприятию в крупном размере. Кроме того, она была осведомлена о фиктивном трудоустройстве еще двух жительниц столицы и отражала в отчетной документации недостоверные сведения об отработанном ими времени. Это повлекло причинение ущерба предприятию в сумме свыше Br7 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Прокуратурой Ленинского района Минска в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) и ч.2 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-