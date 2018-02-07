Завершено расследование дела о серии изнасилований и убийстве в Полоцке и Новополоцке

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела о серии изнасилований в Полоцке и Новополоцке, а также убийстве в 2012 году несовершеннолетней девушки. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. Обвиняемыми признаны четверо уроженцев Полоцкого района. Их роль в противоправных действиях была разной. "Основные действующие лица дела - двое мужчин с разницей в возрасте в 17 лет, которые познакомились в 2000 году. Старшему на тот момент уже было больше 35, второй только отметил совершеннолетие. Они проводили время в одной компании, где было почетно иметь связи с криминалом. Учитывая жизненный опыт и путь, более взрослый из этих двоих стал авторитетом для товарища, тем более у него уже имелась за плечами судимость", - проинформировали в СК.

Организатор преступной группы

"Младший товарищ" обвиняемого

Объединившись, они совершили ряд преступлений: против половой неприкосновенности и половой свободы (что и было установлено при расследовании этого уголовного дела), против личной свободы, чести и достоинства, а также против собственности. В 2001 году их осудили к лишению свободы только за соучастие в имущественных преступлениях.

В 2009 году мужчины находились на свободе и взялись за старое. "Они сфокусировались на изнасилованиях, - отметили в СК. - По данным следствия, организатор регулярно приобретал нейролептики, производящие быстрый и ярко выраженный седативный эффект. Употребление алкоголя усиливало их действие".

Мужчины знакомились на улицах с женщинами - они, как правило, были нетрезвыми. "Им предлагали продолжить общение и угощали спиртным или кофе, куда заранее был подмешан антипсихотический препарат. После того, как жертвы приходили в бессознательное состояние, их чаще всего перевозили в квартиру организатора в Новополоцке, где и совершали изнасилования, - рассказали в Следственном комитете. - Действовали мужчины вдвоем, иногда привлекали знакомых. В 2010-2011 годах младший участник группы вновь находился в местах лишения свободы. Старший же в это время продолжал противоправную деятельность по отработанной схеме".

Как подчеркивают следователи, употребление нейролептиков с алкоголем противопоказано и может повлечь побочные действия вплоть до смерти. Учитывая масштабы и регулярность противоправных действий, это было лишь делом времени. "Согласно материалам уголовного дела, в конце сентября 2012 года руководитель организованной группы и его знакомый встретили на улице Полоцка несовершеннолетнюю девушку, предложили ей заехать вместе в кафе, а затем в гости, - проинформировали в СК. - Мужчины знали о возможном наступлении смерти из-за приема нейролептиков с алкоголем, но отнеслись к этому безразлично и дали выпить напиток с лекарством девушке. В результате несовершеннолетняя впоследствии скончалась в той же квартире, куда привозили большинство девушек. Мужчины захоронили тело в карьере в Полоцком районе".

Девушку разыскивали как пропавшую без вести несколько лет. Правоохранители не прекращали поиски, и, наконец, в ходе оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о причастности руководителя организованной группы и его знакомого к ее исчезновению. В декабре 2016 года был задержан старший, а во время следственных действий получены данные о месте захоронения несовершеннолетней.

"Обвиняемые отрицают свою причастность к убийству, а также наличие у них умысла на изнасилование девушки. Но в таком случае остается открытым вопрос - для чего подмешивать в напитки лекарство, а затем избавляться от всевозможных улик - личных вещей, телефона? При этом в ходе исследования с участием экспертов места захоронения не было обнаружено ничего из ее одежды, хотя фрагменты должны были сохраниться, - отметили в СК. - Знакомый руководителя преступной группы, которому также предъявлено обвинение в убийстве, во время очной ставки рассказал о сокрытии следов преступления".

Восстанавливая события минувших дней, правоохранители смогли собрать данные, которые легли в основу обвинения. "Было допрошено более 300 свидетелей, около полусотни потерпевших. Проведено не менее 50 проверок показаний на месте с участием обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Приобщены к материалам дела и проанализированы результаты порядка 40 экспертиз, назначенных следствием, - поделились подробностями расследования в СК. - Также изучались компьютерная техника и средства связи обвиняемых, проведены многочисленные обыски, осмотры мест происшествий. Всего было установлено 46 эпизодов противоправной деятельности, первый из которых датирован 1999 годом, - это не только убийство и изнасилования, но и иные составы преступлений".

В Следственном комитете подчеркивают сложность данного дела - установленные эпизоды имели место в прошлом. "Даже период времени в несколько месяцев, а то и недель, с момента преступления существенно затрудняет сбор доказательств. Например, о биологических следах в таких случаях чаще всего не может быть и речи, - проинформировали в СК. - В данном случае даже те девушки, которые оставались в сознании полностью или частично и понимали, что в их отношении было совершено преступление, не сообщали об этом в милицию. В итоге мужчины продолжали совершать противоправные действия и значительное время оставались вне поля зрения правоохранителей, если говорить о преступлениях против половой неприкосновенности и свободы".

Обвиняемых объединяет одно - они все чего-то не помнят. "Причем объем памяти изменялся за время разбирательств неоднократно. Как говорилось, один из них указал место захоронения, но при этом заявляет, что не имеет никакого отношения к убийству девушки. Хотя и участвовал в перевозке, захоронении тела, а также сокрытии следов преступления, - отметили в СК. - Младший участник группы признался в изнасилованиях, но при этом говорил, что не знает, зачем он это делал. Руководитель группы и вовсе всячески отрицал свою причастность к совершению любых преступлений".

Действия старшего фигуранта, который, исходя из материалов уголовного дела, является автором идеи совершения противоправных действий с использованием нейролептиков, квалифицированы следствием по статьям "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой", "Похищение человека".

Его 37-летнему товарищу предъявлены обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и похищении человека. 35-летнему жителю Полоцка, который указал место захоронения девушки, инкриминировано убийство и покушение на изнасилование. Также обвиняемым по делу является 52-летний мужчина, действия которого квалифицированы как насильственные действия сексуального характера, разбой и хулиганство.

Все они ранее привлекались к уголовной ответственности.-0-

Фото и видео Следственного комитета Республики Беларусь.