17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилевской области приговорен к 18 годам за тяжкие телесные повреждения и изнасилование, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Суд Ленинского района Минска рассматривал уголовное дело в закрытом судебном заседании. По приговору суда мужчина признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений двум лицам и в насильственных действиях сексуального характера. Путем частичного сложения наказания, назначенного по этому приговору, с наказанием, назначенным по приговору Щелковского городского суда Московской области России от 19 марта 2015 года с учетом постановления Верховного суда Беларуси от 19 апреля 2017-го, окончательно обвиняемому назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Что касается ч.3 ст.207 (разбой) УК, мужчина признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Эти преступления произошли в Минске в ночь на 13 октября в 2013 году. По данным следствия, житель Могилевской области у дома по улице Красноармейской нанес многочисленные удары руками, ногами и черенком от лопаты 21-летней девушке и ее 20-летнему знакомому. К ним он подошел со спины, поэтому молодые люди не могли увидеть нападавшего и оказать сопротивление. Мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием пострадавшей, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Кроме того, он завладел имуществом девушки и парня на общую сумму более Br160, после чего скрылся.

В ходе осмотра места происшествия изъяты одежда, обувь, вещество бурого цвета и другие следы. Были получены сравнительные образцы у потерпевших для проведения судебно-биологических экспертиз. Установить личность мужчины на первоначальном этапе не представилось возможным. При исследовании вещественных доказательств в центральном аппарате Госкомитета судэкспертиз Беларуси обнаружен чужеродный биологический материал по отношению к пострадавшим. Генетическая экспертиза показала принадлежность к неизвестному лицу мужского пола, выявленный генотип был поставлен на учет в соответствующую базу данных. В 2017 году установлено совпадение ДНК с мужчиной, который осужден в 2014 году в России за изнасилование и переведен для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение Беларуси. В связи с этим белорусские правоохранители отобрали у него биологические образцы для проверки на причастность к совершению других насильственных преступлений.

Фигурант свою вину признал частично, пояснив, что во время совершения преступления неофициально подрабатывал на стройке в Минске и находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего вскоре выехал за пределы страны.-0-