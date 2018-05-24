Завершено расследование дела о смертельном ДТП в Молодечненском районе

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Молодечненском районе, где в свой день рождения погиб мужчина. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Легковушка сбила жителя деревни Дуброва вечером 3 января, водитель скрылся с места происшествия. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 39-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Благодаря очевидцам был установлен и задержан 38-летний житель Минска, который был за рулем Opel Omega.

Минчанин в тот день приехал на своей машине вместе с братом в Дуброву на дачу. "Там они пили спиртное в компании односельчанина. После застолья хозяин подвез товарища домой. На обратном пути он на скорости около 75 км/ч выехал на встречную полосу и сбил двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части пешехода - тот с тортом шел отмечать свой день рождения, - рассказала Татьяна Белоног. - После совершения ДТП водитель уехал домой и оставил потерпевшего в опасном для жизни состоянии".

Жителю Минска предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 159 УК (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние).

Обвиняемый остается под стражей. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд.-0-