Житель Борисова приговорен к 18 годам лишения свободы за жестокое убийство своей бабушки

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова приговорен к 18 годам лишения свободы за жестокое убийство своей 87-летней бабушки и покушение на убийство ее пожилой подруги, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии усиленного режима. Кроме того, в отношении него применено принудительное лечение от хронического алкоголизма. В пользу потерпевшей взыскана материальная компенсация морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Неработающий мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил женщин 12 августа 2017 года. Поводом стал конфликт, возникший из-за того, что бабушка сделала замечание внуку не ходить по улице раздетым после душа. Обвиняемый нанес бабушке и ее подруге около 40 ударов каждой руками и ногами по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы - голову, шею, грудную клетку. От полученных телесных повреждений 87-летняя женщина скончалась на месте преступления. Преступный умысел, направленный на убийство подруги бабушки, обвиняемый не смог довести до конца - престарелой женщине удалось сбежать. Ей своевременно оказали медицинскую помощь.-0-
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