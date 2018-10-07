Житель Дубровенского района застрелил односельчанина и ранил его пасынка

7 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Дубровенского района в пьяной ссоре застрелил односельчанина и ранил его пасынка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Трагедия произошла вечером 6 октября в деревне Застенки Дубровенского района. После распития алкоголя 34-летний местный житель ранил из ружья 41-летнего мужчину и его 16-летнего пасынка, после чего скрылся на машине. О случившемся в милицию сообщили очевидцы события.

"На место происшествия незамедлительно были направлены бригада скорой помощи, ближайшие наряды милиции и следственно-оперативная группа РОВД. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, подросток с ранением предплечья находится в больнице", - отметила Ольга Шкуратова.

Чтобы задержать вооруженного преступника, в Дубровенском и соседних районах области, а также прилегающем районе России был введен специальный план, по тревоге поднят личный состав Дубровенского РОВД, ОМОН УВД. Осуществлялось перекрытие дорог. Под личный контроль разыскные мероприятия взял прибывший на место происшествия начальник областного управления внутренних дел генерал-майор милиции Иван Кубраков.

"Сотрудники отработали жилой сектор деревни, а также бросовые дома. Обнаружили автомобиль, оставленный подозреваемым возле дома. При дальнейшей отработке деревни, около двух часов ночи при поддержке ОМОНа мужчина был задержан", - добавила официальный представитель УВД.

В настоящее время проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.-0-