22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе житель Микашевичей обнаружил в лесу обгоревший труп, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Местный житель 19 мая отправился в лес за металлоломом. Спустя время он наткнулся на обгоревший шалаш, в нем находился труп. Мужчина сообщил об этом в Лунинецкий РОВД. На место выбыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что погибший - мужчина 1947 года рождения. Он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным.

Проверку по факту смерти проводит Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.-0-