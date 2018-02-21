Житель Минской области обещал доставить комплектующие для майнинг-ферм, но деньги присваивал

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минской области обещал доставить комплектующие для майнинг-ферм, но полученные от граждан деньги присваивал, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

Злоумышленник числился замдиректора одного из столичных СТО. С 2014 по 2017 год он одалживал у граждан деньги под различными предлогами: на открытие и развитие бизнеса, оказание услуг по покупке и доставке автомобилей из России, для покупки криптовалюты и т.д. Первое время суммы, которые он брал в долг, были небольшие. Пытаясь показать свою платежеспособность и втереться в доверие к кредиторам, деньги возвращал вовремя. Однако позже полученные суммы, которые варьировались от $5 до $50 тыс., начал присваивать.

В ноябре 2017 года мужчина организовал фирму по поставке комплектующих для ферм по добыче криптовалюты. Он получал от граждан деньги, но договорные обязательства так и не исполнял. Установлено, что фигурант приобретал дорогостоящие транспортные средства, оформлял их на третьих лиц, но пользовался ими сам. Есть сведения о том, что злоумышленник совершал мошеннические действия и в иных сферах.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители установили более 50 человек, которые пострадали от мошеннических действий, однако, по оперативной информации, круг потерпевших значительно шире. Правоохранители разыскивают других потерпевших.

Житель Минской области задержан сотрудниками отдела уголовного розыска Первомайского РУВД столицы. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел по ст.209 (мошенничество) УК. Ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.-0-