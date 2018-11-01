Житель Могилевской области выманил в интернете деньги у тысячи человек

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве расследуется уголовное дело о мошенничестве в социальных сетях, где более тысячи потерпевших. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Могилевской области расследуется Могилевским межрайонным отделом СК. Мужчина обвиняется в мошенничестве (ч.2 ст.209 УК). По данным следствия, он с начала 2015 года по август 2018-го в различных социальных сетях и интернет-ресурсах использовал фейковые страницы с именами и фотографиями девушек. "Он отправлял сообщения мужчинам с приглашением на ужин. При этом в переписке просил пополнить баланс номера мобильного телефона на Br20. В дальнейшем переводил деньги со счетов операторов связи на личные расчетные счета", - рассказали в СК.

Потерпевшими в настоящее время признаны более 1 тыс. человек со всей Беларуси. Обвиняемый заключен под стражу. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования.-0-