Житель Осиповичского района украл у рыбхоза 126 кг карпа - улов прятал в лесу

13 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Житель Осиповичского района хотел наладить "бизнес" на продаже краденой у рыбхоза "Свислочь" рыбы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич.

В интернете 27-летний мужчина предлагал для семейных торжеств прудовую рыбу. У правоохранителей эта информация вызвала подозрение. Автора объявления быстро вычислили и стали следить за его действиями. Днем он выставил несколько рыболовных сетей на одном из нагульных прудов рыбхоза "Свислочь", выловленного карпа в мешках выносил за территорию рыбхоза и прятал в лесу. Так молодой человек за пару часов сделал несколько ходок, а вечером был задержан сотрудниками инспекции. Улов составил более 126 кг, на место задержания вызвали следственно-оперативную группу РОВД. Выяснилось, что нарушителя взяли с поличным на первой краже, так и не дав ему заработать на новом "бизнесе".

Мужчина взят под стражу, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Неудачливый "бизнесмен" раньше трудился в этом рыбхозе.-0-