Жительница Могилева продавала под видом духов обычную воду

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Могилева продавала обычную воду под видом духов, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В июне в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило заявление от 45-летней минчанки, которая утверждала, что была обманута в интернете неизвестной женщиной. Она приобрела парфюм за Br213, а получила посылку с флаконом, наполненным водой. "Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность мошенницы - ей оказалась 22-летняя неработающая могилевчанка, ранее не судимая. Девушка занималась продажей парфюмерии в интернете. Она покупала духи, переливала их в другие флаконы, а продавала клиентам обычную воду", - рассказали в милиции.

Собранные милиционерами материалы переданы в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.УК 209 (мошенничество).-0-