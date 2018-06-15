Жительница Светлогорска подозревается в убийстве гостьи

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Светлогорска задержали подозреваемую в убийстве местной жительницы, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Тело 59-летней женщины без одежды с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено 8 июня. Позже одежда была найдена в мусорном контейнере неподалеку. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК. Правоохранители вышли на след подозреваемой. Ею оказалась 53-летняя жительница Светлогорска, которая заключена под стражу.

Установлено, что убитая регулярно гостила в квартире задержанной. Накануне у них произошел конфликт, в результате которого подозреваемая нанесла потерпевшей удары. Травмы оказались смертельными.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления: исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни потерпевшей и подозреваемой. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и генотипоскопическая.-0-