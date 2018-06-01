Арабская принцесса снялась для Vogue за рулем авто

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцесса Саудовской Аравии Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд снялась за рулем красного кабриолета для обложки журнала Vogue Arabia, пишет Daily Mail.
Подпись под снимком гласит: "Движущая сила". Фотосессия посвящена переменам, происходящим в Саудовской Аравии, особенно в отношении женщин. К слову, с 24 июня в королевстве вступает в силу закон, разрешающий саудовским женщинам водить машину. Отмечается, что жительницы Саудовской Аравии боролись за право водить автомобиль с 1990-х годов.
"Я с большим энтузиазмом поддерживаю изменения", - сказала в интервью журналу принцесса Хайфа. Однако она добавила: "Легко комментировать устройство жизни общества другой страны и думать, что ваше государство лучше. Западный мир должен помнить, что каждая страна уникальна. У нас есть сильные и слабые стороны, но, безусловно, это наша культура, и лучше попытаться понять ее, чем осуждать".
Еще одна особенность снимков для июньского Vogue Arabia - это то, что принцесса Аль Сауд позирует с частично непокрытой головой. Это явление ранее было невозможным в королевстве.
Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд - мама троих детей. Она профессиональная художница и ранее уже снималась для местных глянцевых изданий.
Отец девушки, Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, правил Саудовской Аравией 13 лет вплоть до своей смерти в 2015 году. Король провел немало реформ. У Абдаллы было 30 жен, которые в общей сложности родили ему 15 сыновей и 20 дочерей.
В марте 2018 года в Эр-Рияде под патронатом принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд прошла первая в истории страны Неделя моды Arab Fashion Week с участием арабских и иностранных дизайнеров.-0-
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