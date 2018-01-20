Гильдия продюсеров США утвердила правила борьбы с домогательствами

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гильдия продюсеров Америки приняла правила для пресечения сексуальных домогательств в Голливуде, сообщает Entertainment Weekly.
Члены Гильдии сформулировали определение сексуальных домогательств в Голливуде: в частности, это предложение работы в обмен на секс и создание неблагоприятной рабочей обстановки посредством нежелательных шуток, заигрываний, оскорбительных замечаний.
Гильдия призывает соблюдать соответствующее федеральное законодательство и законы штатов, организовывать тренинги для участников съемок, серьезно и сочувственно относиться к сообщениям о домогательствах, а также быстро и своевременно на них реагировать.
Жертвам сексуальных домогательств рекомендуется сначала попытаться уладить ситуацию самостоятельно, объяснить коллеге, что именно их не устраивает или задевает. Если инцидент не исчерпан, нужно немедленно сообщить о случившемся властям.
Правила Гильдии продюсеров США стали откликом на скандал с Харви Вайнштейном и появившиеся на фоне этих событий движение #MeToo.-0-
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