Гильдия продюсеров США утвердила правила борьбы с домогательствами

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гильдия продюсеров Америки приняла правила для пресечения сексуальных домогательств в Голливуде, сообщает Entertainment Weekly.

Члены Гильдии сформулировали определение сексуальных домогательств в Голливуде: в частности, это предложение работы в обмен на секс и создание неблагоприятной рабочей обстановки посредством нежелательных шуток, заигрываний, оскорбительных замечаний.

Гильдия призывает соблюдать соответствующее федеральное законодательство и законы штатов, организовывать тренинги для участников съемок, серьезно и сочувственно относиться к сообщениям о домогательствах, а также быстро и своевременно на них реагировать.

Жертвам сексуальных домогательств рекомендуется сначала попытаться уладить ситуацию самостоятельно, объяснить коллеге, что именно их не устраивает или задевает. Если инцидент не исчерпан, нужно немедленно сообщить о случившемся властям.

Правила Гильдии продюсеров США стали откликом на скандал с Харви Вайнштейном и появившиеся на фоне этих событий движение #MeToo.-0-